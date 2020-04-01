Оформлять больничные по самоизоляции в Красноярске теперь можно онлайн

Красноярцы, находящие на самоизоляции после поездки за границу, могут оформить больничные листы онлайн на официальном сайте Фонда социального страхования России. К заявлению придется приложить сканы или фотографии загранпаспорта и билетов, подтверждающих пересечение границы России. Оплатить больничный обещают в течение пяти дней.

«Сумма выплаты по такому больничному рассчитывается по аналогии с обычным больничным, только начисляется в два этапа. Больничный по карантину будет оплачиваться сразу из средств Фонда социального страхования. Первая оплата поступает уже через 5 рабочих дней, вторая – после закрытия больничного листа», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что в региональном отделении Фонда социального страхования работает горячая линия по оформлению больничных по карантину – звонки принимаю в рабочие часы по телефону +7 (391) 229-13-31.