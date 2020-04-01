В Красноярске начали дезинфицировать автобусные остановки

Коммунальщики начали санитарную обработку автобусных остановок. Их моют щелочным шампунем или хлорамином, который способен убивать вирусы. В плане на обработку 300 павильонов - их моют со всех сторон, а также лавочки и урны. В первую очередь дезинфицируют остановки рядом с больницами и поликлиниками.

«Разработано четыре маршрута, которые включают крупные пересадочные узлы, где проходит наибольшее количество общественного транспорта. Специалисты поэтапно ведут обработку остановок», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что дезинфекция проводится также в общественном транспорте и в лифтах пешеходных переходов – там наибольший риск заразиться. ТСЖ и Управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать подъезды жилых домов.

Видео: vk.com/krasnoyarskrf