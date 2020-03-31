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Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

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Красноярск
19:44 31 Марта 2020
общество, красноярск, режим
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае с 1 апреля ужесточают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Наряду с Москвой, Московской областью и другими регионами России всеобщий режим самоизоляции ввели и в нашем крае. Об этом сообщили в правительстве. 

Теперь дома должны оставаться люди всех возрастов, свободный выход из квартир запрещен. Исключением станут только те, кто вынужден ходить на работу. Красноярцам разрешено выносить мусор, посещать ближайшие продуктовые магазины и выгуливать собак около дома. Возможно, губернатор края введет и другие ограничения - пока официальный приказ не опубликован. Как долго продлится режим, также не уточняется. 

Напомним, в Красноярском крае 14 заболевших коронавирусом. Четверо выписаны из БСМП. 

 

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