Красноярцев научили отличать волонтеров от «коронавирусных» мошенников

Красноярцы стали жаловаться на новый вид мошенничества - по квартирам начали ходить незнакомцы. Они представляются социальными работниками и предлагают доверчивым горожанам различные услуги: дезинфекция жилья, продажа лекарств по льготным ценам, выдача за деньги юбилейных медалей, почетных знаков и поздравительных открыток. О мошенниках предупредили в министерстве социальной политики.

В зоне риска по-прежнему остаются пенсионеры, которые могут пострадать от лже-работников.

«Как это ни печально, но находятся те, кто использует сложившуюся ситуацию для своего обогащения. Жертвами мошенников может стать самая доверчивая категория нашего общества – люди пенсионного возраста. Пока все, кто столкнулись с такой ситуацией, проявили бдительность, не пустив мошенников», - рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Отличить волонтера от мошенника можно - доброволец должен назвать номер заявки при визите к нуждающимся людям. Социальные работники приходят на дом только после вызова.

«Конечно, социальный работник может по собственной инициативе оказать дополнительную помощь пожилым людям, которые непосредственно находятся на его надомном обслуживании. Но этих сотрудников получатели социальных услуг знают лично», – отметила министр.

Если у красноярцев возникают сомнения, то всегда можно обратиться на линию: 8-800-200-82-42. В случае мошенничества стоит позвонить в полицию.