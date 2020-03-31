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МТС обнулила трафик на образовательные и культурные онлайн-платформы

Главная Общество
Красноярск
15:30 31 Марта 2020
мобильные, интернет, сеть, ресурс, образование
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«МТС» с 26 марта обнулила стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству: Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, Синхронизация, Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр. Ранее эти ресурсы предоставили пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.

До конца апреля у всех абонентов МТС трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться и расходовать пакеты интернета на всех тарифах.

Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса МТС обнулила трафик на инфосайт Стопкоронавирус.рф, сайты Росминздрава, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора РФ.

По материалам ПАО «МТС»
Фото: freepik.com

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