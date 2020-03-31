На «Столбах» закроют опасный туристический маршрут

В нацпарке «Столбы» с 1 апреля закроют популярный туристический маршрут - это участок от Первой до Третьей скалы. Причиной стали сухие деревья, которые в любой момент могут упасть и травмировать людей.

Как рассказали в пресс-службе национального парка, туристов просят выбирать альтернативные тропы для прогулок.

«Критическая ситуация по усыханию пихтовых лесов сложилась из-за деятельности агрессивного энтомовредителя полиграфа уссурийского – Polygraphus proximus Blandford , впервые зафиксированного на территории «Столбов» в 2012 году», - уточнили в нацпарке.

Короед массово уничтожает деревья в Сибири, в том числе и на «Столбах». Из-за этого насаждения становятся сухими, что в том числе позволяет им быстрее загораться.

По данным снимков дистанционного зондирования, более половины территории национального парка - 24590 га - классифицируются как сильно поврежденные древостои.

Фото: «Столбы»