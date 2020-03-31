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На «Столбах» закроют опасный туристический маршрут

Главная Общество
Красноярск
14:35 31 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В нацпарке «Столбы» с 1 апреля закроют популярный туристический маршрут - это участок от Первой до Третьей скалы. Причиной стали сухие деревья, которые в любой момент могут упасть и травмировать людей. 

Как рассказали в пресс-службе национального парка, туристов просят выбирать альтернативные тропы для прогулок. 

«Критическая ситуация по усыханию пихтовых лесов сложилась из-за деятельности агрессивного энтомовредителя полиграфа уссурийского – Polygraphus proximus Blandford , впервые зафиксированного на территории «Столбов» в 2012 году», - уточнили в нацпарке. 

Короед массово уничтожает деревья в Сибири, в том числе и на «Столбах». Из-за этого насаждения становятся сухими, что в том числе позволяет им быстрее загораться. 

 

По данным снимков дистанционного зондирования, более половины территории национального парка - 24590 га - классифицируются как сильно поврежденные древостои. 

Фото: «Столбы»

 

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