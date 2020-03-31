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Четвертый красноярец вылечился от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
12:50 31 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Четвертый красноярец, заразившийся коронавирусом, вылечился. Тесты на инфекцию оказались отрицательными. Об этом сообщили в Минздраве. 

«Из БСМП выписали пациента, с диагнозом коронавирус. Он здоров. Тесты отрицательные. Этот больной стал четвертым, вылеченным врачами в Красноярском крае», - рассказали в ведомстве. 

Сейчас в изолированных боксах с подтвержденным диагнозом находятся десять красноярцев - их состояние удовлетворительное. 

Еще 12 человек ждут лабораторных результатов - новосибирские вирусологи точно определят заражение. 

На обязательной самоизоляции находятся 10 210 человек. 

Фото: kraszdrav

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