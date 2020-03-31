Четвертый красноярец вылечился от коронавируса

Четвертый красноярец, заразившийся коронавирусом, вылечился. Тесты на инфекцию оказались отрицательными. Об этом сообщили в Минздраве.

«Из БСМП выписали пациента, с диагнозом коронавирус. Он здоров. Тесты отрицательные. Этот больной стал четвертым, вылеченным врачами в Красноярском крае», - рассказали в ведомстве.

Сейчас в изолированных боксах с подтвержденным диагнозом находятся десять красноярцев - их состояние удовлетворительное.

Еще 12 человек ждут лабораторных результатов - новосибирские вирусологи точно определят заражение.

На обязательной самоизоляции находятся 10 210 человек.

Фото: kraszdrav