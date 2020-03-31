Салонам связи в Красноярске разрешили работать во время длинных выходных

Салонам связи разрешили работать во время длинных выходных в Красноярске. Изменения в приказ о работе торгово-развлекательных центров накануне принял губернатор края Александр Усс.
В регионе официально разрешено работать точкам, где для людей оказывают услуги связи и продают мобильные телефоны. Также для красноярцев доступны аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
На совещании губернатор также поручил главам региона строго контролировать наличие продуктов в магазинах - в крае не должно быть дефицита товаров. Отельная просьба была адресована министерству сельского хозяйства и торговли. Специалисты проработают вопрос об организации выпуска дезинфицирующих и антисептических растворов на имеющихся производствах.
«И, конечно, хочу поблагодарить представителей наших муниципалитетов, сотрудников контролирующих структур, которые сумели также в течение суток, в основном, обеспечить строгое выполнение положений указа губернатора. Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм. С другой стороны, нужно сделать так, чтобы четко и безотказно работала наша система здравоохранения, а также все системы жизнеобеспечения», – отметил на совещании глава края.