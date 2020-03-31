СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей

Сибирская генерирующая компания завершила ремонт теплотрассы на двух участках межквартальных сетей. Оба района, где проходили работы находятся в зоне жилых домов.

Сегодня жители домов по пр. Красноярский рабочий, 107, 107а, пер.Медицинский, 29 и 31 начнут получать горячую воду и отопление не по временному трубопроводу, который был смонтирован на время ремонта, а по отремонтированной тепломагистрали.

На обоих участках на этой неделе разрытые каналы будут засыпаны, а в мае, когда тёплая погода окончательно установится, специалисты сделают благоустройство территории — уложат асфальт, подсыпят плодородный слой почвы и засеют газон.

Добавим, что в районе Медицинского переулка работы по замене теплосетей продолжатся. Сегодня завешена только первая очередь работ по трубопроводу, который подходит к двум домам. Предстоит сделать ещё 5 участков, начиная от 29 дома и заканчивая 39.

Ремонт тепловых сетей на межквартальных сетях не менее важен, чем на магистральных. Если вдруг произойдет порыв, то жители не только останутся без отопления и горячей воды на период ремонта трубопровода, но и может быть нанесён ущерб общедомовому имуществу и самим жителям. Например затопит подвал дома.

По материалам Сибирской генерирующей компании