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СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей

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Красноярск
11:48 31 Марта 2020
теплоснабжение, ремонт, сеть, предприятие, город
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирская генерирующая компания завершила ремонт теплотрассы на двух участках межквартальных сетей. Оба района, где проходили работы находятся в зоне жилых домов.

Сегодня жители домов по пр. Красноярский рабочий, 107, 107а, пер.Медицинский, 29 и 31 начнут получать горячую воду и отопление не по временному трубопроводу, который был смонтирован на время ремонта, а по отремонтированной тепломагистрали. 

На обоих участках на этой неделе разрытые каналы будут засыпаны, а в мае, когда тёплая погода окончательно установится, специалисты сделают благоустройство территории — уложат асфальт, подсыпят плодородный слой почвы и засеют газон.

Добавим, что в районе Медицинского переулка работы по замене теплосетей продолжатся. Сегодня завешена только первая очередь работ по трубопроводу, который подходит к двум домам. Предстоит сделать ещё 5 участков, начиная от 29 дома и заканчивая 39.

Ремонт тепловых сетей на межквартальных сетях не менее важен, чем на магистральных. Если вдруг произойдет порыв, то жители не только останутся без отопления и горячей воды на период ремонта трубопровода, но и может быть нанесён ущерб общедомовому имуществу и самим жителям. Например затопит подвал дома.

По материалам Сибирской генерирующей компании

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