Здесь не тычут пальцем в карту: как формируется план работ на теплосетях?

Сибирская генерирующая компания приступила к ремонту красноярских теплотрасс. Объем работ в 2020 году — самый большой за последние 20 лет. Как формируется их карта?

Решение о ремонте конкретного участка — не чей-то каприз. Каждому из таких решений предшествует кропотливая работа специалистов на протяжении многих месяцев. Список объектов, где запланирован ремонт, утверждает администрация города и затем ведет за этими работами постоянный контроль. Подробнее читайте на сайте Сибирской генерирующей компании.

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По материалам Сибирской генерирующей компании