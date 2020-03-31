Комплектование детских садов в Красноярске откладывается из-за коронавируса

В Красноярске на неделю переносится комплектование детских садов - распределение мест в учреждениях начнется не раньше 6 апреля, сообщили в мэрии.

Так, первые итоги распределения станут известны родителям дошкольников в начале мая - направления в детские сады взрослые начнут получать с 1 июня.

«Специалисты распределят около 13 тысячи мест. В комплектовании текущего года будут участвовать дети, которые по состоянию на 1 сентября 2020 года достигнут возраста от 1,5 до 7 лет», - отметили в управлении образования.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, приоритет на получение мест в этом году отдается братьям и сестрам - детей из одной семьи по возможности распределят в один детский сад.

После 6 апреля специалисты «заморозят» очередь - родители не будут видеть положение своего ребенка в очереди до распределения. Комплектование продлится до 1 сентября.