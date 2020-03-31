Из Красноярска не выпустят водителей с детьми без автокресел

Сотрудники ГИБДД со вторника, 31 марта, начинают дежурство на выездах из Красноярска. Главная цель – проконтролировать соблюдение водителями правил перевозки детей. Автомобилистов, которые везут маленьких пассажиров без кресел или специальных удерживающих устройств, из города обещают не выпускать.

«Дети получают серьезные травмы в ДТП, которые происходят именно на загородных дорогах. Эта мера вынужденная. С начала года 56 детей-пассажиров пострадали в автоавариях (+25 детей). 15 детей были без специальных детских устройств», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Штраф за нарушение правил перевозки детей – 3 тысячи рублей. Инспекторы напомнили, что в Красноярске есть пункт бесплатного проката детских автокресел на ул. Брянская, 23 б, автолюльки для новорожденных можно взять на и ул. Урицкого, 61, оф. 301.

Фото: ГИБДД