31 марта
Красноярск
погода +5 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из Красноярска не выпустят водителей с детьми без автокресел

Главная Общество
Красноярск
10:00 31 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники ГИБДД со вторника, 31 марта, начинают дежурство на выездах из Красноярска. Главная цель – проконтролировать соблюдение водителями правил перевозки детей. Автомобилистов, которые везут маленьких пассажиров без кресел или специальных удерживающих устройств, из города обещают не выпускать.

«Дети получают серьезные травмы в ДТП, которые происходят именно на загородных дорогах. Эта мера вынужденная. С начала года 56 детей-пассажиров пострадали в автоавариях (+25 детей). 15 детей были без специальных детских устройств», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Штраф за нарушение правил перевозки детей – 3 тысячи рублей. Инспекторы напомнили, что в Красноярске есть пункт бесплатного проката детских автокресел на ул. Брянская, 23 б, автолюльки для новорожденных можно взять на и ул. Урицкого, 61, оф. 301.

Фото: ГИБДД

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Комплектование детских садов в Красноярске откладывается из-за коронавируса

Комплектование детских садов в Красноярске откладывается из-за коронавируса

31 Марта 2020 г.
Сроки перенесли на неделю
Новости Красноярска: Здесь не тычут пальцем в карту: как формируется план работ на теплосетях?

Здесь не тычут пальцем в карту: как формируется план работ на теплосетях?

31 Марта 2020 г.
СГК приступила к ремонту красноярских теплотрасс
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска установят новые камеры видеонаблюдения

На правобережье Красноярска установят новые камеры видеонаблюдения

31 Марта 2020 г.
Они будут работать в рамках системы «Безопасный город»
Новости Красноярска: Красноярский край получил партию одноразовых масок

Красноярский край получил партию одноразовых масок

31 Марта 2020 г.
Средства защиты раздали работникам из групп риска
Новости Красноярска: Красноярский «Биг-бен» транслирует призыв оставаться дома

Красноярский «Биг-бен» транслирует призыв оставаться дома

31 Марта 2020 г.
В таком режиме часы будут работать до 6 апреля
Новости Красноярска: Автобусы поменяют схему движения на Вавилова

Автобусы поменяют схему движения на Вавилова

30 Марта 2020 г.
Там начинается ремонт теплосетей
Новости компаний
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

30 Марта 2020 г.
Всего в регионе 12 подтвержденных случаев
Новости Красноярска: Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

27 Марта 2020 г.
Все дороги будут открытыми
Новости Красноярска: Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

30 Марта 2020 г.
Им придется заплатить штраф
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19