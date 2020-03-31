На правобережье Красноярска установят новые камеры видеонаблюдения

Краевые власти объявили торги на монтаж новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» в Красноярске. Установить их планируют до конца ноября в Свердловском, Кировском и Ленинском районах.

Устройства видеозаписи появятся во дворах жилых домов, у школ, детских садов и поликлиник, а также в местах массового скопления людей и на промышленных объектах. Камеры позволяют администрации и полицейским следить за безопасностью в городе, а также искать преступников и нарушителей.

«Благодаря цифровым технологиям сотрудники центра могут качественно обрабатывать сигналы, поступающие к ним, оперативно реагировать на них, своевременно направлять нужные службы на помощь пострадавшим. Установка новой системы видеонаблюдения в правобережной части Красноярска позволит сделать наш город еще безопаснее и комфортнее для горожан и гостей», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

На новое оборудование краевые власти готовы выделить более 10 млн рублей.