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Красноярский край получил партию одноразовых масок

Главная Общество
Красноярск
09:00 31 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Федерация направила в Красноярск 30 тысяч одноразовых масок – во время коронавируса это дефицитный товар во всем мире. Полученные маски раздали работникам из групп риска – полицейским, сотрудникам Росгвардии, многофункциональных и социальных центров. Всего Минпромторг России выделил Красноярскому краю 1 млн 178 тысяч защитных масок, которые будут поступать в регион партиями.

«Красноярские производители также увеличили выпуск бытовых защитных масок - в крае одиннадцать предприятий и организаций выпускают около 62 тысяч масок в сутки. В ближайшие дни планируется увеличить выпуск масок еще на 10 тысяч. Маски поступают на предприятия сферы обслуживания, в том числе в транспортные компании и ресурсоснабжающие организации, на предприятия сферы ЖКХ», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Еще 50 тысяч одноразовых масок прислал в Красноярск Китай. Из Харбина также направили 300 защитных костюмов для медиков.

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