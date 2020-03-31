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Красноярский «Биг-бен» транслирует призыв оставаться дома

Главная Общество
Красноярск
08:30 31 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Главные часы Красноярска теперь транслируют призыв для горожан оставаться дома. Обращение звучит каждый час с 9:00 до 22:00 – это мера борьбы с распространением коронавируса. Планируется, что в таком режиме красноярский «Биг-бен» будет работать до 6 апреля.

«Дорогие красноярцы, оставайтесь, пожалуйста, дома. Берегите себя и своих близких», – звучит просьба из динамиков городских часов.

Отметим, что красноярцам до 6 апреля рекомендовано не покидать без особой необходимости свои квартиры – эта неделя объявлена нерабочей. Однако режим всеобщей изоляции в Красноярском крае пока не введен. Такая мера действует на территории Москвы и Московской области, в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов распространить практику всеобщей изоляции на все регионы. В этом случае жителям разрешается покидать свои квартиры только для похода на работу, в аптеку или за продуктами, также можно выгуливать домашних животных около дома. 

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