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Автобусы поменяют схему движения на Вавилова

Главная Общество
Красноярск
15:44 30 Марта 2020
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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С 1 апреля в Красноярске вводятся ограничения транспортных средств на ул. Вавилова из-за ежегодного ремонта теплосетей. Об этом предупредили в городской администрации. 

«С 00:00 1 апреля до 20:00 15 апреля будет прекращено движение транспортных средств на участке ул. Академика Вавилова», - пояснили в мэрии. 

Так, ограничения коснутся участка от нежилого здания № 1 по ул. Академика Вавилова до выезда с территории АГЗС «Терминалнефтегаз». 

Два автобуса поменяют маршрут — № 90 и № 92. Они поедут по следующей схеме: ул. Академика Вавилова – ул. Затонская –  пр. Красноярский рабочий и далее по прежнему маршруту.

Автобусы временно не будут забирать и высаживать пассажиров на остановках: «Автобаза», «Шелен», «Центр стандартизации», «Библиотека», «Школа (ул. Семафорная)». 

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