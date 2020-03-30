Автобусы поменяют схему движения на Вавилова

С 1 апреля в Красноярске вводятся ограничения транспортных средств на ул. Вавилова из-за ежегодного ремонта теплосетей. Об этом предупредили в городской администрации.

«С 00:00 1 апреля до 20:00 15 апреля будет прекращено движение транспортных средств на участке ул. Академика Вавилова», - пояснили в мэрии.

Так, ограничения коснутся участка от нежилого здания № 1 по ул. Академика Вавилова до выезда с территории АГЗС «Терминалнефтегаз».

Два автобуса поменяют маршрут — № 90 и № 92. Они поедут по следующей схеме: ул. Академика Вавилова – ул. Затонская – пр. Красноярский рабочий и далее по прежнему маршруту.

Автобусы временно не будут забирать и высаживать пассажиров на остановках: «Автобаза», «Шелен», «Центр стандартизации», «Библиотека», «Школа (ул. Семафорная)».