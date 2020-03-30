Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

Полицейские продолжают ловить красноярцев, нарушивших обязательных двухнедельный карантин. За сутки правоохранители поймали трех граждан - им грозит штраф за несоблюдение режима самоизоляции, рассказали в ГУ МВД по краю.

Найти нарушителей удалось с помощью системы «Безопасный город» - красноярцы передвигались по городу на личных автомобилях.

«Полицейские призывают ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин», - пояснили в ведомстве.

Напомним, покидать свои квартиры в течение 14 дней не имеют права более девяти тысяч красноярцев – они прибыли в город из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.