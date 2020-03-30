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Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

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Красноярск
13:56 30 Марта 2020
общество, красноярск, режим
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские продолжают ловить красноярцев, нарушивших обязательных двухнедельный карантин. За сутки правоохранители поймали трех граждан - им грозит штраф за несоблюдение режима самоизоляции, рассказали в ГУ МВД по краю.  

Найти нарушителей удалось с помощью системы «Безопасный город» - красноярцы передвигались по городу на личных автомобилях. 

«Полицейские призывают ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, покидать свои квартиры в течение 14 дней не имеют права более девяти  тысяч красноярцев – они прибыли в город из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.

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