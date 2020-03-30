Клещи укусили двух жителей Красноярского края

В Красноярском крае из-за теплой погоды активизировались клещи. В регионе зафиксированы первые случаи укусов членистоногих - пострадали два человека, в том числе и ребенок. Такие данные предоставили в управлении Роспотребнадзора.

«Контакты населения с клещами зарегистрированы на территории Красноярского края: с. Лугавское Минусинского района, а также в Красноярске (о. Татышев)», - отметили в ведомстве.

Клещей обследовали специалисты - возбудители инфекций не обнаружены.

В Роспотребнадзоре напоминают, что одним из надежных способов защититься от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки можно ставить в любое время года.

Добавим, что исследовать клеща на наличие инфекций можно в трех пунктах: по ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, а также по ул. 26 Бакинских комиссаров, 29.