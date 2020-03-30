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Красноярские воспитатели открыли детсад онлайн

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Красноярск
11:07 30 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Воспитатели красноярских детских садов решили организовать занятия для дошколят онлайн. Ежедневно с 30 марта по 3 апреля в аккаунте @m_vospitateli будут проводиться дистанционные мастер-классы. Эфиры сохраняются на сутки, рассказали в мэрии. 

Развивающие, творческие и познавательные уроки доступны для детей от трех до семи лет. Прямой эфир стартует с 9:00. А в 20:30 воспитатели будут читать сказки народов мира и произведения сибирских авторов.

В мэрии добавили, что заниматься с детьми будут 14 молодых педагогов. В том числе, победитель конкурса «Воспитатель года» Дарина Дергач.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции детские сады в Красноярске закрыли на неделю. 

 

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