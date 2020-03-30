Красноярские воспитатели открыли детсад онлайн

Воспитатели красноярских детских садов решили организовать занятия для дошколят онлайн. Ежедневно с 30 марта по 3 апреля в аккаунте @m_vospitateli будут проводиться дистанционные мастер-классы. Эфиры сохраняются на сутки, рассказали в мэрии.

Развивающие, творческие и познавательные уроки доступны для детей от трех до семи лет. Прямой эфир стартует с 9:00. А в 20:30 воспитатели будут читать сказки народов мира и произведения сибирских авторов.

В мэрии добавили, что заниматься с детьми будут 14 молодых педагогов. В том числе, победитель конкурса «Воспитатель года» Дарина Дергач.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции детские сады в Красноярске закрыли на неделю.