Офисы Красноярскэнергосбыта закрываются, но компания обеспечит дистанционное обслуживание клиентов

В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае, ПАО «Красноярскэнергосбыт» вынуждено с 30 марта 2020 года перейти на дистанционное обслуживание клиентов. Офисы компании будут временно закрыты.

При этом все дистанционные сервисы Красноярскэнергосбыта, включая «Личный кабинет клиента» и «Виртуальная приемная», будут работать, в том числе, и в нерабочую неделю, установленную Указом Президента РФ в целях пресечения эпидемии коронавируса. Эти сервисы позволяют не только получить консультацию, но и обменяться с Красноярскэнергосбытом необходимыми документами.

Свои вопросы клиенты могут также задать в официальных пабликах компании в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

Контактный центр Красноярскэнергосбыта будет обрабатывать звонки абонентов в обычном режиме. Клиенты могут обратиться за консультацией по тел. 8-800-700-24-57 или номерам, указанным в квитанции, с понедельника по пятницу – с 8.00 до 21.00, в субботу – с 8.00 до 17.00.

Переход на дистанционную работу не затрагивает жилищно-коммунальные, аварийные и технические службы межрайонных отделений в Канске, Шарыпово и Кодинске, где Красноярскэнергосбыт является управляющей организацией для многоквартирных домов и водоканализационного хозяйства. Все службы жизнеобеспечения продолжат работу в обычном режиме.

Как решить вопросы с ПАО «Красноярскэнергосбыт» без визита в офис?

Получить консультацию, подать заявки и документы:

в «Личном кабинете клиента» или в «Виртуальной приемной» на сайте krsk-sbit.ru; в мобильном приложении «Личный кабинет клиента». по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции (с понедельника по пятницу - с 8:00 до 21:00, суббота - с 8:00 до 17:00); по e-mail: kanz@kes.esc-rushydro.ru; в официальных группах компании в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

Передать показания прибора учета:

в «Личном кабинете клиента» или в «Виртуальной приемной» на сайте krsk-sbit.ru; в мобильном приложении «Личный кабинет клиента». SMS на номер +7-903-767-29-39. Формат SMS: номер лицевого счета (12 знаков) *показание (пример: 100000000000*54678); через мессенджер Viber (круглосуточно, аккаунт «Красноярскэнергосбыт»); по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru. Формат электронного письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание (пример: 100000000000*54678); по телефону 8-800-700-24-57 или любому телефону, указанному в квитанции:

- с помощью голосового робота или кнопочного набора – круглосуточно,

Инструкция

- с помощью оператора - с 8-00 до 21-00, в рабочие дни.

Оплатить без комиссии:

- на сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете клиента», в мобильном приложении;

- через сервис «Сбербанк-онлайн»,

- через сайт электронной платежной системы «Платежка».

Более подробная информация о дистанционных сервисах размещена на официальном сайте компании krsk-sbit.ru в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата». Также на сайте есть пошаговые инструкции по использованию дистанционных сервисов.

Красноярскэнергосбыт ежедневно находит способы решения вопросов, ранее требующих визита в офис, в режиме онлайн. Если клиент сомневается, можно ли решить его проблему удаленно, уточнить информацию можно по телефону контактного центра, через «Личный кабинет» или «Виртуальную приемную».

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»