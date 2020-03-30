Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

В краевом Минздраве обновили данные по коронавирусной инфекции в регионе. На 30 марта зафиксировано 12 заболевших - троих уже выписали. Предварительные тесты подтвердили диагноз еще у девяти человек.

«Ожидается подтверждения анализа в 9 случаях в лаборатории «Вектор». Пациенты - в изолированных боксах», - пояснили в ведомстве.

На обязательной двухнедельной самоизоляции находятся 9308 человек.

Напомним, в Красноярском крае до конца недели закрыты все торговые центры, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Жителей просят оставатьсядлма, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

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