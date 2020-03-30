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Медики назвали число зараженных коронавирусом красноярцев

Главная Общество
Красноярск
10:30 30 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом Минздраве обновили данные по коронавирусной инфекции в регионе. На 30 марта зафиксировано 12 заболевших - троих уже выписали. Предварительные тесты подтвердили диагноз еще у девяти человек. 

«Ожидается подтверждения анализа в 9 случаях в лаборатории «Вектор». Пациенты - в изолированных боксах», - пояснили в ведомстве. 

На обязательной двухнедельной самоизоляции находятся 9308 человек. 

Напомним, в Красноярском крае до конца недели закрыты все торговые центры, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Жителей просят оставатьсядлма, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. 

Фото: pixabay.ru

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