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Красноярские больницы и поликлиники будут принимать только экстренных пациентов

Главная Общество
Красноярск
10:15 30 Марта 2020
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские больницы временно приостанавливают плановый прием пациентов и запись на консультации. Поликлиники переходят на полное обеспечение вызовов на дому.

С 30 марта Краевая клиническая больница прекращает прием в консультативно – диагностической поликлинике. Теперь врачи будут дистанционно работать с терапевтами из поликлиник по месту жительства, которые сообщат пациентами диагноз. Если потребуется очная консультация, ее проведут позже.

Краевая детская больница и красноярский перинатальный центр будут оказывать неотложную помощь детям и беременным. Консультации проведут только для пациентов, которым требуется срочная госпитализация, а еще тем, у кого на руках уже есть направлениям из медучреждений по месту жительства. Запись новых пациентов приостановлена.

«Плановые операции будут проводиться пациентам, которым нельзя отложить вмешательства по медицинским показаниям. Иным пациентам прием будет перенесен на более поздние сроки, с учетом эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае. Запись новых пациентов на плановую госпитализацию приостановлена. Действует запрет посещения пациентов родственниками», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня закрываются санатории.

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