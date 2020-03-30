На дорогах Красноярска будут ловить пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД всю «домашнюю неделю» будут патрулировать улицы Красноярска в поисках пьяных водителей. С 30 марта по 5 апреля в России объявлены выходными для профилактики распространения коронавируса.

В дорожной полиции отмечают, что риска заразиться чем-либо при использовании алкотестера нет. Для тестирования применяются одноразовые мундштуки. Инспектор снимет заводскую упаковку при водителе.

За отказ от прохождения освидетельствования водителю грозит такое же наказание, как и за пьяную езду - лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.