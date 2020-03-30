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Пассажиров заграничных рейсов продолжают проверять на коронавирус в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:10 30 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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У всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Красноярска из-за границы, теперь берут анализы на коронавирус. Медики проводят тестирование в зоне прилета.

«В аэропорту Красноярска у всех, кто возвращается из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, берут анализы на обнаружение Covid-19», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Тестирование и заполнение медицинской документации занимает несколько минут, поэтому в аэропорту просят пассажиров относиться к ситуации с пониманием, выполнять все требования врачей, сохранять спокойствие и не торопиться.

Вылеты за рубеж из России отменены. Самолеты из Красноярска продолжают летать за границу пустыми, чтобы вернуть домой всех граждан.

Фото: аэропорт Красноярска

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