В Красноярске потеплеет до +15°С

Последняя неделя марта в Красноярске будет теплой. Синоптики Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 30 марта, прогнозируют сильный ветер западного направления с порывами до 18 м/с. Возможен небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +6…+8°С.

В ночь на вторник, 31 марта, температура опустится до +1°С, днем термометры покажут +10°С. К четвергу, 2 апреля, дневные температуры поднимутся до +15°С.

Ночь на пятницу, 3 апреля, будет самой теплой на этой неделе – термометры покажут +5°С, днем около +14°С, возможен дождь.

Напомним, чтобы приостановить распространение коронавируса, федеральные власти объявили наступившую неделю нерабочей. Красноярцам рекомендуют оставаться дома.