30 марта
Красноярск
погода -2 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске потеплеет до +15°С

Главная Общество
Красноярск
08:30 30 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Последняя неделя марта в Красноярске будет теплой. Синоптики Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 30 марта, прогнозируют сильный ветер западного направления с порывами до 18 м/с. Возможен небольшой мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +6…+8°С.

В ночь на вторник, 31 марта, температура опустится до +1°С, днем термометры покажут +10°С. К четвергу, 2 апреля, дневные температуры поднимутся до +15°С.

Ночь на пятницу, 3 апреля, будет самой теплой на этой неделе – термометры покажут +5°С, днем около +14°С, возможен дождь.

Напомним, чтобы приостановить распространение коронавируса, федеральные власти объявили наступившую неделю нерабочей. Красноярцам рекомендуют оставаться дома.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пассажиров заграничных рейсов продолжают проверять на коронавирус в Красноярске

Пассажиров заграничных рейсов продолжают проверять на коронавирус в Красноярске

30 Марта 2020 г.
Вылеты за рубеж отменены
Новости Красноярска: Психологи предупредили о возможных депрессиях из-за вынужденных каникул

Психологи предупредили о возможных депрессиях из-за вынужденных каникул

29 Марта 2020 г.
Специалисты рекомендуют заполнить время карантина телефонными и видеозвонками близким и друзьям.
Новости Красноярска: Предпринимателям Ачинска выдали десятки предписаний с требованием соблюдать карантин

Предпринимателям Ачинска выдали десятки предписаний с требованием соблюдать карантин

28 Марта 2020 г.
В городе в ходе рейдов проверено 170 объектов
Новости Красноярска: В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

27 Марта 2020 г.
Останутся открыты только точки с продуктами
Новости Красноярска: Красноярские врачи спасли 12-летнего подростка с инсультом

Красноярские врачи спасли 12-летнего подростка с инсультом

27 Марта 2020 г.
Мальчика привезли из Минусинска
Новости Красноярска: Красноярцы напишут цифровой диктант

Красноярцы напишут цифровой диктант

27 Марта 2020 г.
Он будет проходить в режиме онлайн
Новости компаний
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

25 Марта 2020 г.
Жителям предлагают покидать населенные пункты только в случае необходимости
Новости Красноярска: На Взлетке построят новый торговый центр

На Взлетке построят новый торговый центр

26 Марта 2020 г.
Глава города выдал разрешение на возведение объекта
Новости Красноярска: Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

25 Марта 2020 г.
На утро 25 марта в Красноярске пять человек заражены
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19