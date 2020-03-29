Психологи предупредили о возможных депрессиях из-за вынужденных каникул

Психологи предупредили россиян о возможных депрессиях из-за вынужденных каникул в связи с распространением коронавируса. Причиной тому может стать непривычный образ жизни и нехватка общения, сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольгу Маховскую.

Специалисты рекомендуют заполнить время карантина телефонными и видеозвонками близким и друзьям.

«Мы очень близко подходим друг к другу, касаемся, приглашаем друг друга в гости, руки жмем. Этого всего делать сейчас нельзя - а это наш культурный код... Это очень трудно, потому что это инстинктивно… Изоляция страшна еще одичанием. Потерей контактов и чувствительности к другому человеку», - отметила Маховская.

В России объявлены недельные каникулы по 5 апреля включительно. Россиянам рекомендовано самоизолироваться и без особой необходимости не покидать дома.

С понедельника, 30 марта, все границы страны будут временно закрыты.