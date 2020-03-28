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Предпринимателям Ачинска выдали десятки предписаний с требованием соблюдать карантин

Главная Общество
Красноярск
17:09 28 Марта 2020
вирус, рейды, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Ачинске за сутки предпринимателям выдано 40 предписаний. В них содержится требование соблюдать решение властей о прекращении деятельности предприятий в «выходную» неделю, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Предписания выданы по итогам рейда, который провели специально созданные оперативные группы. В их состав вошли сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

«... Было обследовано 170 объектов, 131 из них уже прекратили свою деятельности и перешли на карантин до 6 апреля. 40 незаконопослушных руководителей получили предписания. При повторном нарушении им грозит штраф до 500 тыс. руб.», - подвел итоги официальный портал мэрии и горсовета Ачинска.

Муниципальные власти предупредили, что контроль за соблюдением исполнения указа губернатора Красноярского края от 27 марта будет вестись в круглосуточном режиме.

Фото: официальный портал мэрии и горсовета Ачинска

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