В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

В Красноярском крае на неделю закрываются все общественные места, кроме объектов первой необходимости. Такой указ подписал глава региона Александр Усс по рекомендации руководителя управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Так, с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса в регионе не будут работать кафе, магазины (кроме продуктовых и аптечных), салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, детские центры и так далее.

«В Красноярском крае будет приостановлена работа организаций общественного питания, закрыты объекты розничной торговли за исключением аптек и магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, автозаправок», - говорится в указе.

Многие точки питания будут принимать заказы онлайн и заниматься доставкой блюд - это не запрещено.

В регионе по-прежнему нельзя проводить культурные, спортивные и любые другие мероприятия с массовым скоплением людей. До 5 апреля приостановлена работа детских садов.