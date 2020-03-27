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В Красноярском крае на неделю закрывают магазины, салоны красоты и кафе

Главная Общество
Красноярск
18:51 27 Марта 2020
общество, указ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на неделю закрываются все общественные места, кроме объектов первой необходимости. Такой указ подписал глава региона Александр Усс по рекомендации руководителя управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. 

Так, с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса в регионе не будут работать кафе, магазины (кроме продуктовых и аптечных), салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, детские центры и так далее. 

«В Красноярском крае будет приостановлена работа организаций общественного питания, закрыты объекты розничной торговли за исключением аптек и магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, автозаправок», - говорится в указе. 

Многие точки питания будут принимать заказы онлайн и заниматься доставкой блюд - это не запрещено. 

В регионе по-прежнему нельзя проводить культурные, спортивные и любые другие мероприятия с массовым скоплением людей. До 5 апреля приостановлена работа детских садов.

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