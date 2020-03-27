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Красноярские врачи спасли 12-летнего подростка с инсультом

Главная Общество
Красноярск
16:59 27 Марта 2020
общество, красноярск, операция
Автор: Sibnovosti.ru
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12-летнего подростка из Минусинска санавиацией доставили в Красноярск - местные врачи диагностировали у мальчика геморрагический инсульт. Спасти ребенка могли только опытные нейрохирурги, состояние парня было очень тяжелым. Об этом рассказали в Минздраве. 

Детский нейрохирург Ксения Руденко вспоминает, что у пациента наблюдались отек мозга и кровоизлияния. На снимке врачи со второго раза заметили аневризму размером почти 6 мм. 

 

«Тонкая стенка аневризмы у пациента разорвалась, вызвала кровотечение в пространстве между оболочками мозга и неврологические нарушения. Ситуацию осложняло то, что аневризма находилась в труднодоступном месте и могла снова порваться», - вспоминают специалисты.

Мальчика решили оперировать в больницу №20. Врачи использовали самые современные технологии внутрисосудистой хирургии. Операция длилась около часа - она была сложной. 

««Мешочек» размером в 5,6 мм соединялся с сосудом тонкой шейкой диаметром всего в 1 мм. Потребовалось ювелирное мастерство хирурга, чтобы нейтрализовать аневризму эндоваскулярным методом», - пояснили в Минздраве. 

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное - на этой неделе его выписали домой. Поступил он в конце февраля. Врачи пока не дают прогнозов и надеются, что инсульт в таком юном возрасте не повторится. 

Фото: Минздрав

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