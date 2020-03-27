Красноярские врачи спасли 12-летнего подростка с инсультом

12-летнего подростка из Минусинска санавиацией доставили в Красноярск - местные врачи диагностировали у мальчика геморрагический инсульт. Спасти ребенка могли только опытные нейрохирурги, состояние парня было очень тяжелым. Об этом рассказали в Минздраве.

Детский нейрохирург Ксения Руденко вспоминает, что у пациента наблюдались отек мозга и кровоизлияния. На снимке врачи со второго раза заметили аневризму размером почти 6 мм.

«Тонкая стенка аневризмы у пациента разорвалась, вызвала кровотечение в пространстве между оболочками мозга и неврологические нарушения. Ситуацию осложняло то, что аневризма находилась в труднодоступном месте и могла снова порваться», - вспоминают специалисты.

Мальчика решили оперировать в больницу №20. Врачи использовали самые современные технологии внутрисосудистой хирургии. Операция длилась около часа - она была сложной.

««Мешочек» размером в 5,6 мм соединялся с сосудом тонкой шейкой диаметром всего в 1 мм. Потребовалось ювелирное мастерство хирурга, чтобы нейтрализовать аневризму эндоваскулярным методом», - пояснили в Минздраве.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное - на этой неделе его выписали домой. Поступил он в конце февраля. Врачи пока не дают прогнозов и надеются, что инсульт в таком юном возрасте не повторится.

Фото: Минздрав