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Красноярцы напишут цифровой диктант

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Красноярск
15:44 27 Марта 2020
общество, красноярск, диктант
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Жители Красноярского края смогут принять участие в цифровом диктанте. Проверка знаний информационных технологий состоится в субботу, 28 марта, в онлайн-режиме. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, а затем ответить на вопросы в своей возрастной категории. 

Организаторы разделили желающих написать диктант на группы: дети (7-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (старше 18 лет). 

«Вопросы разбиты на четыре блока: Цифровое потребление, Цифровые компетенции, Цифровая безопасность, Технологии будущего. Последний блок - дополнительный, он не будет учитываться при расчете уровня цифровой грамотности пользователя. Первые три блока посвящены основам компьютерной грамотности, работе с социальными сетями, защите персональных данных и многому другому», - пояснили организаторы. 

На сайте на главной странице появится кнопка «Начать диктант». К каждому вопросу полагается четыре варианта. Тест можно пройти за любой промежуток времени. 
Результат участник акции получает сразу после завершения тестирования. 

Организаторы напомнили, что сейчас на портале опубликованы полезные материалы по цифровой грамотности. Здесь пользователи могут узнать, как распознать фейковую страницу в социальной сети и фейковые новости, что относится к персональным данным, какие бывают вирусные программы. 

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