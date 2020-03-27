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Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:03 27 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск не перекроют для въезда и выезда - об этом официально заявили в краевой полиции. 

«В социальных сетях распространяется карта, якобы с элементами блокирования дорог на въездах и выездах из Красноярска. Данное сообщение является фейковым», - пояснили в ведомстве. 

Красноярцев просят ориентироваться на официальные источники информации, не поддаваться паники и при любых возникающих вопросах обращаться на «горячую линию». 

Жителям края действительно рекомендуют оставаться дома и без надобности не выезжать за пределы населенных пунктов. Тем не менее, приказа перекрыть дороги от краевых властей и ведомств не поступало. 

Отметим, что за распространение ложной информации в интернете грозит административная ответственности. 

Напомним, за фейк в социальных сетях поплатилась красноярка, которая придумала себе коронавирус. Всем своим подписчикам она сообщила, что заразилась в крупнейшем ТЦ города.

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