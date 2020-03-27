Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Красноярск не перекроют для въезда и выезда - об этом официально заявили в краевой полиции.

«В социальных сетях распространяется карта, якобы с элементами блокирования дорог на въездах и выездах из Красноярска. Данное сообщение является фейковым», - пояснили в ведомстве.

Красноярцев просят ориентироваться на официальные источники информации, не поддаваться паники и при любых возникающих вопросах обращаться на «горячую линию».

Жителям края действительно рекомендуют оставаться дома и без надобности не выезжать за пределы населенных пунктов. Тем не менее, приказа перекрыть дороги от краевых властей и ведомств не поступало.

Отметим, что за распространение ложной информации в интернете грозит административная ответственности.

Напомним, за фейк в социальных сетях поплатилась красноярка, которая придумала себе коронавирус. Всем своим подписчикам она сообщила, что заразилась в крупнейшем ТЦ города.