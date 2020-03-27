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Красноярский аэропорт переходит на летнее расписание

Главная Общество
Красноярск
14:25 27 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Красноярска объявил о переходе на летнее расписание с 29 марта - оно будет действовать до 24 октября 2020-го года, сообщили в воздушной гавани. 

Так, из Красноярска в Москву планируется совершать до десяти полетов в день различными перевозчиками - «Победа», Utair, S7 Airlines, NordStar, «Аэрофлот» и Nordwind.

В Санкт-Петербург пассажиры смогут улететь рейсом авиакомпании «Россия». Также «Уральские авиалинии» запустят самолеты в Екатеринбург. 

«Что касается перелетов на юг России: этим летом запланировано значительное увеличение рейсов по сравнению с предыдущим годом. В Сочи продолжит выполнять рейсы, начатые в декабре 2019 года, «Победа» — с 5 апреля по 27 мая по средам и воскресеньям, с 30 мая по 28 сентября по понедельникам, средам, четвергам и субботам, с 30 сентября по 23 октября по средам, пятницам и воскресеньям. По два рейса в неделю запланированы у NordStar и Red Wings. Новым перевозчиком на этом направлении станет «Аэрофлот», с 31 мая по 5 июля планируется ежедневные рейсы до Сочи, а с 7 июля по 23 октября — пять рейсов в неделю», - отметили в воздушной гавани. 

Красноярцы смогут улететь в Анапу, Краснодар, Симферополь. На 1 июня запланировано открытие хаба «Аэрофлота», это значит, что частота авиасоощений увеличится. 

Новым направлением из Красноярска станет Анадырь. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Ютэйр». 

По международным сообщениям в аэропорту пока давать прогнозы не решаются - из-за распространения коронавируса временно приостановлены все вылеты за рубеж. После улучшения ситуации планируется возобновить полетную программу в Баку, Душанбе, Худжанд, Бишкек, Ош и Ташкент.

В летнем расписании запланированы регулярные рейсы в Пекин, а чартерная программа должна остаться прежней - Турция, Таиланд, Вьетнам, Тунис.

Фото: аэропорт Красноярск

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