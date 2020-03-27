Главврач краевой больницы прогнозирует высокую заболеваемость коронавирусом в регионе

Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение для медиков и жителей региона. Он рассказал об актуальных данных по коронавирусу в крае.

По словам врача, в Красноярский край эпидемия придет позже - вирусом переболеет 2/3 населения региона.

«Мы не исключение. Переболеет 2/3 всего населения, в том числе и 2/3 жителей Красноярского края. До сих пор нет надежных методов лечения, профилактики. К этому надо быть готовым. Но есть и хорошая новость - скорость возникновения инфекции можно немножко затормозить, если все общество будет соблюдать требования по ограничению общения с другими. Если они не будут посещать ТРЦ, бассейны, места скопления людей и будут беречь своих пожилых родственников, не контактируя с ними, как минимум в течение месяца, тем лучше будет результат», — отметил Егор Корчагин.

Отметим, что в краевой больнице переоборудован бывший операционный блок - медики развернули там более 70 коек для больных коронавирусом. В больнице сделают собственную лабораторию для определения заболевших.

«Диагностика будет проводиться на территории имеющейся лаборатории», - объяснил врач.

Одна из самых больших проблем - дефицит средств индивидуальной защиты, но эту проблему решают на уровне правительства.

Сейчас руководство больницы решает, кто из медиков сможет работать в «очаге» инфекции.

Видео: youtube.com