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Главврач краевой больницы прогнозирует высокую заболеваемость коронавирусом в регионе

Главная Общество
Красноярск
13:50 27 Марта 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение для медиков и жителей региона. Он рассказал об актуальных данных по коронавирусу в крае. 

По словам врача, в Красноярский край эпидемия придет позже - вирусом переболеет 2/3 населения региона. 

«Мы не исключение. Переболеет 2/3 всего населения, в том числе и 2/3 жителей Красноярского края. До сих пор нет надежных методов лечения, профилактики. К этому надо быть готовым. Но есть и хорошая новость - скорость возникновения инфекции можно немножко затормозить, если все общество будет соблюдать требования по ограничению общения с другими. Если они не будут посещать ТРЦ, бассейны, места скопления людей и будут беречь своих пожилых родственников, не контактируя с ними, как минимум в течение месяца, тем лучше будет результат», — отметил Егор Корчагин.

Отметим, что в краевой больнице переоборудован бывший операционный блок  - медики развернули там более 70 коек для больных коронавирусом. В больнице сделают собственную лабораторию для определения заболевших. 

«Диагностика будет проводиться на территории имеющейся лаборатории», - объяснил врач. 

Одна из самых больших проблем - дефицит средств индивидуальной защиты, но эту проблему решают на уровне правительства. 

Сейчас руководство больницы решает, кто из медиков сможет работать в «очаге» инфекции. 

Видео: youtube.com

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