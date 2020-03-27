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Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика

Главная Общество
Красноярск
12:59 27 Марта 2020
связь, интернет, мобильные, обращение
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Президент МТС Алексей Корня в открытом письме абонентам, которое размещено на официальном сайте компании, перечислил ряд мер, которые оператор принял для того, чтобы в условиях вынужденной или добровольной самоизоляции абоненты могли пользоваться привычными сервисами.

Президент МТС Алексей Корня призвал пользователей к осознанному обращению с контентом в интернете в связи с возросшей из-за массового перехода на удаленную работу нагрузкой на сети операторов связи, следует из текста обращения, опубликованного на официальном сайте МТС.

"Я со своей стороны также хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети​​​. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но "тяжелых" по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов", - говорит Корня в обращении.

Глава МТС пояснил, что когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.

Он отмечает, что сети передачи данных — стратегически важная инфраструктура. И несмотря на то, что компания непрерывно продолжает работу по её умощнению в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс.

При этом Корня заявил, что компании удаётся поддерживать самые высокие стандарты качества сети. "И мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы немедленно перенастраивать сеть в соответствии с особенностями потребления", - говорится в обращении.

Ранее аналитики МТС зафиксировали значительный рост количества подключений к домашнему интернету в связи с массовым переходом на удаленную работу из-за распространения коронавируса. Трафик увеличился на 30%.

Полный текст обращения здесь.

Фото: ПАО «МТС»
По материалам ПАО «МТС»

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