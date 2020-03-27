«Полюс» выделит дополнительные средства на борьбу с распространением вируса COVID-19

Компания «Полюс» по согласованию с региональными властями выделит дополнительные средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений здравоохранения в Красноярском крае. Деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок – всего необходимого для борьбы с распространением вируса COVID-19. Также компания окажет необходимую организационную поддержку, включая помощь с логистикой и осуществлением закупок.

Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции «Полюс» принимает во всех регионах присутствия компании. На территории Дальнего Востока финансирование противоэпидемиологических мероприятий с целью закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений будет проведено совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) «Полюс». Часть первого транша пойдет на поддержку Магаданской области и Якутии, где также расположены производственные предприятия золотодобывающей компании, остальные средства будут направлены на поддержку всех субъектов ДФО.

К участию в программе приглашены крупные компании, реализующие инвестпроекты, либо имеющие промышленные активы на территории макрорегиона.

«Весь мир столкнулся с острой кризисной ситуацией, в которой всем важно действовать сообща. Наш долг – активно помогать нашим регионам подготовиться к отражению пандемии. Речь идёт о безопасности тысяч наших сотрудников и членов их семей. В сотрудничестве с нашими партнёрами на территориях присутствия компании и на федеральном уровне мы намерены сделать всё возможное, чтобы регион преодолел это испытание», отметил генеральный директор «Полюса» Павел Грачев.

По материалам компании «Полюс»