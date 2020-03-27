Детские сады в Красноярске закрываются на неделю

Детские сады в Красноярске не будут работать всю следующую неделю - с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщили на «горячей линии» Роспотребнадзора.

Ранее власти хотели организовать дежурные группы, которые бы принимали воспитанников, чьи родители вынуждены работать в выходную неделю. Однако позже решение поменяли - в ближайшие дни необходимо минимизировать контакты людей друг с другом, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

С 6 апреля детские сады будут работать в прежнем режиме. Закрывать учреждения на карантин пока не планируется.