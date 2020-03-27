Максима Румянцева утвердили в должности ректора СФУ

Максима Румянцева официально утвердили на должность ректора СФУ - до этого он исполнял обязанности руководителя. 24 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал официальное распоряжение.

Напомним, кандидат философских наук Максим Румянцев сменил в должности Владимира Колмакова в июле 2019 года. Он занимал различные руководящие должности в сфере образования, а также стоял у истоков создания СФУ.

Максим Румянцев окончил Красноярский государственный педагогический университет им. Астафьева в 1999 году. Он обучался в Московской школе управления «Сколково» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. С 2008 по 2013 год работал директором гуманитарного института СФУ, а затем стал проректором по учебной работе. В 2018 году был принят на должность замминистра образования Красноярского края.