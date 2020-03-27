Красноярцев позвали на публичные слушания по благоустройству и озеленению города

Администрация анонсировала публичные слушания по благоустройству и озеленению Красноярска. Новые правила предполагают обязать ресурсоснабжающие организации согласовывать с мэрией вырубку деревьев, даже если они находятся в охранных зонах инженерных коммуникаций. Сейчас организации сносят зеленые насаждения без ведома городских властей.

По новым стандартам, вырубка будет возможна только после выдачи соответствующего разрешения администрацией города. Кроме того, предлагается обеспечивать молодые саженцы средствами защиты, а все деревья и кустарники регулярным уходом и содержанием.

«Любые изменения в правила благоустройства должны обсуждаться на публичных слушаниях. В них может принять участие любой житель города. Каждый может ознакомиться с новой редакцией документа. Прочесть правила благоустройства можно, скачав проект с официального сайта администрации города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Публичные слушания планируют провести 13 мая в департаменте городского хозяйства на ул. Парижской Коммуны, 25. Регистрация участников продлится с 18:00 до 19:00.