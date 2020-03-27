Холодную воду в Красноярске планируют отключать всего на несколько часов

Коммунальщики обещают сократить время плановых отключений холодной воды в летнее время до нескольких часов. Все прошлые годы красноярцам приходилось запасаться водой на сутки – двое. В этот раз плановые отключения должны пройти не заметно, так как большую часть работ специалисты «КрасКома» выполнили в прошлом сезоне.

«Ежегодно для подготовки к новой зиме с полной остановкой водозабора необходимо делать, например, ревизию хлорного хозяйства, но воду с трубопроводов можно не сбрасывать. В таком случае водоснабжение будет восстановлено гораздо быстрее, ведь не надо будет тратить лишние часы на заполнение сетей. Перед каждой остановкой водозаборов мы будем дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды», - сообщил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Коммунальщики уже представили предварительный график отключений. Первыми без воды останутся жители Советского района. Водозабор острова «Татышев» остановится на ремонт 29 мая. На 19 июня запланированы отключения в Свердловском и части Кировского района.

Водозабор «Нижне –Атамановский» остановят 3 июля. Центральный и часть Железнодорожного района от центра до ЖД путей останутся без воды 17 июля, а Октябрьский и другая часть Железнодорожного района – 31 июля.