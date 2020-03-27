Длинные выходные в Красноярске будут теплыми

Синоптики предупредили красноярцев об усилении ветра. В пятницу, 27 марта, в городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 18 м/с. При этом воздух прогреется до +7…+9°С.

«27 марта в Туруханском районе ожидается метель, днем в центральных районах местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в южных районах 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Предстоящие 9-дневные выходные, которые продлятся до 5 апреля включительно, ожидаются теплыми. По прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 28 марта, ночью в Красноярске температура опустится до -1°С, днем воздух прогреется до +5°С, возможны незначительные осадки.

Такая же погода ожидается и в воскресенье. С понедельника, 30 марта, дневные температуры поднимутся до +7…+10°С, осадки прекратятся.