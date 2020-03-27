27 марта
Красноярск
погода +1 °C
78.72
 
€ 85.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекут 190 красноярцев

Главная Общество
Красноярск
08:55 27 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Полиция привлечет к административной ответственности 190 красноярцев, нарушивших режим самоизоляции. Покидать свои квартиры в течение 14 дней не имеют права 8 тысяч горожан – они прибыли в Красноярск из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.

В полиции подчеркивают, изолированным запрещено выходить в продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, на прогулки с собаками и даже в подъезд. Полицейские установили, что далеко не все придерживаются таких строгих ограничений.

«Сотрудники органов внутренних дел приступили к полномасштабной проверке соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений. На самоизоляции в настоящее время находится около 8 тысяч граждан, которые не имеют право покидать территорию своего жилья даже на непродолжительный срок», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении 190 человек, которых силовикам удалось поймать на нарушениях режима, составлены административные протоколы для привлечения к ответственности.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Длинные выходные в Красноярске будут теплыми

Длинные выходные в Красноярске будут теплыми

27 Марта 2020 г.
В пятницу ожидается усиление ветра
Новости Красноярска: Холодную воду в Красноярске планируют отключать всего на несколько часов

Холодную воду в Красноярске планируют отключать всего на несколько часов

27 Марта 2020 г.
Плановые ремонты водозаборов начнутся в конце мая
Новости Красноярска: «Бобровый лог» приостанавливает работу из-за коронавируса

«Бобровый лог» приостанавливает работу из-за коронавируса

27 Марта 2020 г.
Туристы со «Столбов» не смогут спуститься по канатной дороге
Новости Красноярска: Красноярские вузы продлили дистанционное обучение

Красноярские вузы продлили дистанционное обучение

26 Марта 2020 г.
Студенты не будут посещать аудитории
Новости Красноярска: Усс поручил увеличить зарплаты медиков: легкую форму COVID-19 предлагают лечить дома

Усс поручил увеличить зарплаты медиков: легкую форму COVID-19 предлагают лечить дома

26 Марта 2020 г.
Глава края сделал несколько важных заявлений
Новости Красноярска: Вторая труба Красноярской ТЭЦ-1 снесена методом управляемого взрыва

Вторая труба Красноярской ТЭЦ-1 снесена методом управляемого взрыва

26 Марта 2020 г.
Ликвидация трубы — часть большого плана по экологической модернизации
Новости компаний
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

24 Марта 2020 г.
Она вошла в топ-50 лучших педагогов мира
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Новости Красноярска: В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

25 Марта 2020 г.
Жителям предлагают покидать населенные пункты только в случае необходимости
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19