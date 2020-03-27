За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлекут 190 красноярцев

Полиция привлечет к административной ответственности 190 красноярцев, нарушивших режим самоизоляции. Покидать свои квартиры в течение 14 дней не имеют права 8 тысяч горожан – они прибыли в Красноярск из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.

В полиции подчеркивают, изолированным запрещено выходить в продуктовые магазины, аптеки, поликлиники, на прогулки с собаками и даже в подъезд. Полицейские установили, что далеко не все придерживаются таких строгих ограничений.

«Сотрудники органов внутренних дел приступили к полномасштабной проверке соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений. На самоизоляции в настоящее время находится около 8 тысяч граждан, которые не имеют право покидать территорию своего жилья даже на непродолжительный срок», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении 190 человек, которых силовикам удалось поймать на нарушениях режима, составлены административные протоколы для привлечения к ответственности.