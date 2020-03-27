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«Бобровый лог» приостанавливает работу из-за коронавируса

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Красноярск
08:30 27 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С субботы, 28 марта, фанпарк «Бобровый лог» приостанавливает работу в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Доступ на территорию будет закрыт полностью.

«Закрываются все объекты горнолыжного комплекса - сервисный центр, канатно-кресельные дороги, трассы, кафе и ресторан. Туристы, которые подойдут к фанпарку со стороны «Столбов», не смогут спуститься вниз по канатной дороге», - предупредили красноярцев. 

В «Бобровом логу» сообщили, что эти меры временные, предварительно они продлятся до 6 апреля включительно. Ранее для посетителей был закрыт парк флоры и фауны «Роев ручей», а также сервисные центры в национальном парке «Столбы».

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