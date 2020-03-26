Красноярские вузы продлили дистанционное обучение

Вузы Красноярска продлили программу дистанционного обучения.

Так, сегодня, 26 марта, об этом объявил ректор СибГУ им. Решетнева Эдхам Акбулатов.

«Занятия в вузе до 18 апреля будут осуществляться в форме дистанционного обучения. Университет продолжит вести их по утвержденному расписанию, но без присутствия студентов и преподавателей в учебных аудиториях», - сказал он.

У вуза есть собственная платформа для электронно-дистанционных лекций. Все учащиеся могут воспользоваться книгами из цифровой библиотеки.

О продлении дистанционной программы также заявил СФУ. Студенты будут слушать онлайн-лекции до 11 мая. У заведения также есть все необходимое для удаленного образования.

Добавим, что в вузах с 28 марта по 5 апреля объявлены каникулы. С 6 числа обучение продолжится в режиме онлайн. Такие меры введены с целью профилактики коронавируса.