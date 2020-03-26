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Красноярские вузы продлили дистанционное обучение

Главная Общество
Красноярск
17:13 26 Марта 2020
общество, вузы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вузы Красноярска продлили программу дистанционного обучения.

Так, сегодня, 26 марта, об этом объявил ректор СибГУ им. Решетнева Эдхам Акбулатов. 

«Занятия в вузе до 18 апреля будут осуществляться в форме дистанционного обучения. Университет продолжит вести их по утвержденному расписанию, но без присутствия студентов и преподавателей в учебных аудиториях», - сказал он. 

У вуза есть собственная платформа для электронно-дистанционных лекций. Все учащиеся могут воспользоваться книгами из цифровой библиотеки. 

О продлении дистанционной программы также заявил СФУ. Студенты будут слушать онлайн-лекции до 11 мая. У заведения также есть все необходимое для удаленного образования. 

Добавим, что в вузах с 28 марта по 5 апреля объявлены каникулы. С 6 числа обучение продолжится в режиме онлайн. Такие меры введены с целью профилактики коронавируса. 

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