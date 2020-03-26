Усс поручил увеличить зарплаты медиков: легкую форму COVID-19 предлагают лечить дома

Красноярским врачам, задействованным в лечении зараженных коронавирусом, поднимут заработную плату на 30-50 тысяч рублей, в зависимости от категории. Об этом губернатор края заявил сегодня, 26 мая, на сессии Заксобрания.

«Мы должны беречь наших врачей, поддерживать их не только морально, но и материально. Правительству выдано поручение увеличить оплату труда тех, кто занят в этой сфере», - сказал губернатор.

Также глава края сделал важное заявление - регион с учетом имеющейся технической базы способен пережить вспышку коронавируса. Сейчас в больницах есть 706 аппаратов искусственной вентиляции легких, 585 реанимационных палат и 3000 коек для инфицированных. Усс предложил не перегружать больницы инфицированными коронавирусом, так как у большинства зараженных COVID-19 проходит в легкой форме.

«Практика лечения заболевания показывает, что госпитализация в связи с коронавирусом многим не требуется. Даже те трое выписанных красноярцев могли бы наблюдаться дома, с учетом поддерживающей терапии. Мы будем смотреть за динамикой, и если она будет нарастать, нам не нужно забивать под завязку больницы, а обеспечить лечение тех, у кого заболевание проходит в легкой форме, на дому. Это нормально. Мы будем готовиться, чтобы своевременно оказать помощь тем, кто нуждается в ИВЛ, реабилитации и реанимации», - заявил губернатор.

Глава края выразил уверенность, что регион не повторит европейский сценарий заболеваемости, учитывая более низкую мобильность и плотность населения. Но в любом случае, медики готовы оказать помощь каждому заболевшему.

Фото: сайт министерства здравоохранения