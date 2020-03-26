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Вторая труба Красноярской ТЭЦ-1 снесена методом управляемого взрыва

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Красноярск
13:52 26 Марта 2020
модернизация, энергетика, теплоснабжение, взрыв
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26 марта в 7:30 на Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании была демонтирована с помощью двух управляемых взрывов дымовая труба высотой 105 метров. Ликвидация трубы, построенной в 1955 году, — часть большого плана по экологической модернизации первой красноярской теплоэлектроцентрали. Итогом его выполнения станет снижение общего объема выбросов станции на 25% за счет установки современных электрофильтров и снижение концентраций газообразных продуктов горения благодаря высоте новой дымовой трубы.

Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 стартовала с аналогичного события — демонтажа дымовой трубы №1. Как близнецы, трубы имели одинаковую высоту и состояли из полутора миллионов кирпичей каждая. Первую трубу сначала разбирали вручную, а с помощью взрыва снесли лишь 60-метровый остаток.

Трубу №2 специалисты-взрывотехники нашли способ снести целиком. Для этого они заложили в тело трубы 176 зарядов: меньшую часть — на высоте 55 метров, а большую — на высоте 15 метров. Взрывы прозвучали с интервалом в три секунды, и труба сложилась на специально подготовленную «подушку» из грунта. Чтобы задать направление падения, взрывотехники предварительно вырубили в трубе специальные окна.

«Для ускорения графика модернизации демонтаж трубы был произведен методом взрыва. С технической точки зрения это очень ответственная и сложная работа, причем на действующем предприятии: станция несет тепловую и электрическую нагрузку, выполняет диспетчерский график. Работа была выполнена успешно. Следующий этап, который нам предстоит, — это строительство электрофильтров, первый из них мы планируем построить уже в этом году. В 2021 году планируем демонтировать еще третью дымовую трубу высотой 120 метров. В итоге в работе останутся две трубы высотой 275 и 180 метров», — рассказал заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Вторая труба Красноярской ТЭЦ-1 снесена методом управляемого взрыва

Убрать первую трубу было необходимо, чтобы начать строительство новой, высотой 275 метров. Сейчас высотное сооружение уже готово. Строители завершают работы по облицовке внутренней части трубы жаропрочным материалом и монтируют газоходы для подключения котлов. Первый дым из новой трубы красноярцы смогут увидеть уже в начале лета.

Демонтаж второй трубы открыл возможности для следующего этапа модернизации — установки электрофильтров с КПД свыше 99% по очистке выбросов от пыли. Более совершенное газоочистное оборудование заменит действующие сейчас на станции батарейные циклонные уловители.

 «Любое обновление оборудования вдыхает новую жизнь в работу предприятия и дает дополнительный ресурс для дальнейшего развития, — считает Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. — Те решения, которые сейчас выполняются на ТЭЦ-1, и по новой трубе, и по электрофильтрам, — это современные решения. Но нужно понимать, что такие серьезные реконструкции — процесс сложный и не очень быстрый. Самое главное, чтобы при выполнении всех этих работ не снижалась надежность теплоснабжения и электроснабжения».

Вторая труба Красноярской ТЭЦ-1 снесена методом управляемого взрыва

Почти треть красноярцев получают тепло и горячую воду от ТЭЦ-1. Поэтому подключение котлов станции к новой трубе через электрофильтры станет выполняться поэтапно, чтобы работы, которые ведутся на действующем предприятии, не сказались на теплоснабжении и комфорте горожан.

 Модернизация природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1 входит в федеральный план «Чистый воздух». Присутствовавший 26 марта на площадке министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин отметил, что экологический эффект от мероприятий на ТЭЦ-1 можно будет оценить в 2025 году.

 Федеральный план также включает программу замещения неэффективных котельных, которую ведет Сибирская генерирующая компания. Кроме того, федеральным планом предусмотрены мероприятия по снижению выбросов других промышленных предприятий города, изменение транспортных потоков и решение проблемы печного отопления в частном секторе.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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