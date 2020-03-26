Путин объявил следующую неделю выходной: банки и больницы в Красноярске будут работать

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. Будние дни — с 30 марта по 3 апреля — «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» станут для многих нерабочими, но с сохранением заработной платы.

Некоторые категории организации, согласно указу, на длинные выходные не уйдут. Работать продолжат сотрудники:

непрерывно действующих компаний;

медицинских и аптечных сетей;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

чрезвычайных ведомств

Также президент добавил, что в прежнем режиме будут работать банки, транспортные предприятия и органы власти.