На Волгоградской строят детский сад на 270 мест

На ул. Волгоградская, 2 А в Красноярске строят детский сад на 270 мест - работы на объекте идут с опережением, отчитались в мэрии.

Учреждение возводят на территории бывшей аварийной школы. Работы стартовали в конце прошлого года - строители уже обустроили фундамент и начали сборку каркаса.

«Параллельно идет монтаж наружных и внутренних коммуникаций. Завершить строительство планируется в этом году», - уточнили в управлении образования.

Напомним, до конца 2020-го в Красноярске появится пять новых детских учреждений: на Волгоградской, ул. Елены Стасовой, 78-й Добровольческой бригады, Норильской и в микрорайоне Ястынское поле. По итогам прошлого года в эксплуатацию сдали 11 детсадов.