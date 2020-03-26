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На Волгоградской строят детский сад на 270 мест

Главная Общество
Красноярск
12:57 26 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На ул. Волгоградская, 2 А в Красноярске строят детский сад на 270 мест - работы на объекте идут с опережением, отчитались в мэрии.

Учреждение возводят на территории бывшей аварийной школы. Работы стартовали в конце прошлого года - строители уже обустроили фундамент и начали сборку каркаса. 

«Параллельно идет монтаж наружных и внутренних коммуникаций. Завершить строительство планируется в этом году», - уточнили в управлении образования. 

Напомним, до конца 2020-го в Красноярске появится пять новых детских учреждений: на Волгоградской, ул. Елены Стасовой, 78-й Добровольческой бригады, Норильской и в микрорайоне Ястынское поле. По итогам прошлого года в эксплуатацию сдали 11 детсадов. 

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