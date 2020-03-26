В Красноярске на неделю отменят автобусные полосы

С 28 марта по 5 апреля красноярцам разрешили ездить по выделенным для автобусов полосам. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Камеры не будут фиксировать нарушения в эту неделю. Она считается выходной», - пояснили в ведомстве.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной из-за стремительного распространения коронавируса. Жителей края просят без надобности не покидать свои населенные пункты, не появляться в местах массового скопления людей и как можно меньше покидать свои квартиры и дома.