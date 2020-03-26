Парк флоры и фауны «Роев ручей» закрыт для посетителей

Доступ посетителей в парк флоры и фауны «Роев ручей» приостановлен. С 25 марта по распоряжению главного санитарного врача отменяются все массовые мероприятия. В городе закрыты учреждения культуры, спорта и развлекательные заведения. Эти меры приняты для профилактики распространения коронавируса. Сотрудники «Роева ручья» продолжат работу по содержанию животных.

«Парк продолжит свою работу, поскольку требуется уход за животными, другие мероприятия по поддержанию территории, озеленения в необходимом состоянии, но приостанавливается пропуск посетителей на территорию парка, а также отменяются все массовые мероприятия», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Ранее на «Столбах» были закрыты визит-центры, но доступ на территорию нацпарка разрешен. С 25 марта туалеты и визит-центры в эко-парке «Гремячая грива» сокращают время работы – до 20:30. Это следует учитывать посетителям, которые оставляют вещи в камерах хранения.

Фото: «Роев ручей»