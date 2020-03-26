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Красноярские поликлиники отменяют «дни здоровых детей»

Главная Общество
Красноярск
08:55 26 Марта 2020
общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции детские поликлиники в Красноярске отменяют «дни здоровых детей» по вторникам и четвергам. Родителей предупреждают, что малышей 3,6, 9 и 12 месяцев в плановом режиме доктора будут осматривать на дому.

Также в медучреждениях приостановлено проведение профилактических прививок – вакцинация теперь будет проводиться по индивидуальному плану для каждого маленького пациента. 

Такие меры будут действовать как минимум до 1 апреля, говорится в сообщениях размещенных в городских детских поликлиниках.

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